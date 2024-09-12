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Российский боксер назвал фаворита боя между Усиком и Фьюри

Боксер Кудряшов считает Усика фаворитом боя против Фьюри

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Andrew Couldridge/Reuters

Российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил, что считает Александра Усика фаворитом боя против Тайсона Фьюри, передает Mma.metaratings.ru.

«Опять вижу победителем Александра Усика. Но для бизнеса победа Фьюри была бы выгоднее. Но я не вижу, за счет чего Фьюри может победить», — сказал Кудряшов.

Реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Усик в ночь на 19 мая 2024 года победил британского боксера Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой украинского спортсмена над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британский боксер во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Усик заявил, что начал подготовку к реваншу с Фьюри.

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