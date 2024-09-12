Российский спортсмен рассказал о поддержке трибун на Паралимпиаде

Российский пловец Владимир Сотников рассказал о том, как поддерживали спортсменов на Паралимпиаде-2024 в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В Токио были пустые трибуны — совсем не то, что было в Париже. Французы так сильно кричали, когда выходили их спортсмены, в первом заплыве я даже растерялся. Потом стало легче», — заявил Сотников.

Спортсмен завоевал две награды в Париже — он стал вторым на дистанции 100 метров на спине и третьим на дистанции 200 метров комплексом.

Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде, которая завершилась 8 августа. В активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее российский паралимпиец высказался об условиях Игр.