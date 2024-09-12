Ветеран «Локомотива» оценил перспективы Батракова

У 19-летнего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова – большое будущее, если он пройдет испытание медными трубами. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший нападающий «Локомотива», «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычев.

«Меня очень радует форма Алексея Батракова. Надеюсь, у него большое будущее. Если он будет показывать такой же зрелый уровень футбола, как сейчас, будет прогрессировать и пройдет проверку медными трубами, то у Леши все будет хорошо. Самое главное — без травм», — сказал Сычев.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Батраков провел все семь матчей. В этих встречах он забил три мяча и сделал пять результативных передач. Также он принял участие в двух кубковых матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

«Локомотив» после семи туров РПЛ набрал 15 очков и делит второе и третье места с «Краснодаром». «Железнодорожники» одержали пять побед и потерпели два поражения. В восьмом туре подопечные Михаила Галактионова на выезде встретятся с «Оренбургом». Эта игра состоится в субботу, 14 сентября, и начнется в 12:00 по московскому времени.

Ранее вице-капитан сборной Мексики Сесар Монтес перешел в «Локомотив».