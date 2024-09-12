Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеран «Локомотива» оценил перспективы Батракова

Экс-игрок Сычев выразил надежду на большое будущее игрока «Локомотива» Батракова

close
Александр Вильф/РИА Новости

У 19-летнего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова – большое будущее, если он пройдет испытание медными трубами. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший нападающий «Локомотива», «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычев.

«Меня очень радует форма Алексея Батракова. Надеюсь, у него большое будущее. Если он будет показывать такой же зрелый уровень футбола, как сейчас, будет прогрессировать и пройдет проверку медными трубами, то у Леши все будет хорошо. Самое главное — без травм», — сказал Сычев.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Батраков провел все семь матчей. В этих встречах он забил три мяча и сделал пять результативных передач. Также он принял участие в двух кубковых матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

«Локомотив» после семи туров РПЛ набрал 15 очков и делит второе и третье места с «Краснодаром». «Железнодорожники» одержали пять побед и потерпели два поражения. В восьмом туре подопечные Михаила Галактионова на выезде встретятся с «Оренбургом». Эта игра состоится в субботу, 14 сентября, и начнется в 12:00 по московскому времени.

Ранее вице-капитан сборной Мексики Сесар Монтес перешел в «Локомотив».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами