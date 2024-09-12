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Игнатьев о Дзюбе: я тоже был молодой и красивый, а сейчас — только красивый

Тренер Игнатьев: имя Дзюбы притягательно для «Акрона»

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Artem.dzyuba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба в случае перехода в тольяттинский «Акрон» поможет клубу как в спортивном плане, так и в имиджевом. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев.

«Сможет ли он помочь команде, время покажет. Мы давно не видели его в деле. Я тоже когда-то был молодой и красивый, а сейчас — только красивый. Так что сложно говорить, как это все будет выглядеть. Учитывая заслуги Дзюбы перед футболом, конечно, хотелось бы его видеть, чтобы он напомнил о себе и позволил болельщикам посмотреть на себя.

И, конечно, если он перейдет в «Акрон», то хочется, чтобы он помог команде в движении по турнирной таблице. Имя Дзюбы притягательно, оно поможет людям, которые хотят видеть «Акрон» в более статусном положении. Полагаю, это позволит обратить внимание на клуб и в плане финансовом. Все зависит от того, как игрок начнет себя проявлять», — сказал Игнатьев.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка. О возможном переходе игрока в «Акрон» сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее экс-игрок Булыкин похвалил Дзюбу за желание продолжать играть в футбол.

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