«Пришлось успокаивать»: российский паралимпиец об отношении к России на Играх

Российский тхэквондист-паралимпиец Алиасхаб Рамазанов признался, что на летних Паралимпийских играх — 2024 в Париже было очень хорошее отношение к российским спортсменам. Его слова приводит РИА Новости.

«Везде даже мыслей не было, что кто-то к нам плохо относится и ущемляет. Был случай, когда вечером гуляли, и представители другой команды спрашивали, откуда мы. Посмотрели на наши аккредитации. Мы сказать же не можем напрямую. Так они поняли и начали орать: «Russia, good!» Пришлось даже их успокаивать», — заявил он.

Рамазанов на Паралимпиаде выиграл серебряную медаль.

Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде, которая завершилась 8 августа. В активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее российский паралимпиец высказался об условиях Игр.