Деменко считает, что Дзюба поможет «Акрону» остаться в РПЛ

Бывший футболист Максим Деменко заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что форвард Артем Дзюба может помочь тольяттинскому «Акрону» сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Конечно, тольяттинцам будет тяжело остаться в РПЛ. Но я думаю, что Дзюба поможет им в решении этой задачи», — сказал Деменко.

О переходе Дзюбы в «Акрон» сообщил журналист Иван Карпов.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако трансфер так и не состоялся.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее экс-футболист московского «Динамо» заявил, что Дзюба закончил карьеру в топ-клубах.