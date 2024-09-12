«Большие деньги»: экс-игрок «Локомотива» о развитии футбола в России и Европе

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Торпедо» Игорь Лебеденко сравнил развитие футбола в России и Европе и объяснил, почему футболисты предпочитают оставаться в российских клубах. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Весь футбол — за границей. Как ни крути, в России он не развивается как в Европе. Тут у нас большие деньги, поэтому все остаются», — заявил Лебеденко.

Лебеденко 41 год. С 2019 по 2024 год он выступал в составе московского «Торпедо». 17 августа 2024 года сыграл прощальный матч против «Нефтехимика», ставший 250-м матчем за «Торпедо», после чего объявил о завершении игровой карьеры. Футболист получал вызовы только в молодежную сборную России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

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