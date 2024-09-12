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Карпин объяснил пользу сборной России от матчей во Вьетнаме

Карпин о поездке во Вьетнам: важно было увидеться с футболистами

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Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, зачем национальной команде была нужна поездка во Вьетнам для проведения товарищеских матчей. Его слова приводит официальный сайт Российского футбольного союза.

«Нам важно увидеться с футболистами, чтобы они вспомнили наши требования в игровом плане. И, конечно, важно делать это регулярно. Тем игроками, которые были на сентябрьском сборе, в октябре будет уже намного проще», — заявил Карпин.

5 сентября матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яга».

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Карпин тремя словами описал поездку сборной России во Вьетнам.

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