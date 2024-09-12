Стало известно имя возможного тренера «Уфы»

Новым главным тренером «Уфы» может стать Омари Тетрадзе. Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, специалист может сменить на данном посту Евгения Харлачева, который вывел команду в Первую лигу по итогам сезона-2023/24.

После девяти туров текущего первенства башкирская команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков из 27 возможных, одержав при этом всего одну победу.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее был назван главный конкурент «Зенита» в чемпионате.