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Стало известно имя возможного тренера «Уфы»

Legalbet: Тетрадзе может возглавить «Уфу»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Новым главным тренером «Уфы» может стать Омари Тетрадзе. Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, специалист может сменить на данном посту Евгения Харлачева, который вывел команду в Первую лигу по итогам сезона-2023/24.

После девяти туров текущего первенства башкирская команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков из 27 возможных, одержав при этом всего одну победу.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее был назван главный конкурент «Зенита» в чемпионате.

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