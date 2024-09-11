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Бывший форвард ЦСКА оценил возможный переход Гуарирапы

Экс-футболист Масалитин: аренда Гуарирапы – отличный ход ЦСКА

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о возможном переходе в армейский клуб венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы, выступающего за «Сочи» в Первой лиге чемпионата России. Ожидается, что нападающий перейдет в ЦСКА на правах аренды с обязательством выкупа при определенном количестве проведенных игр.

«Мусаеву нужна конкуренция. Аренда Гуарирапы с правом выкупа – очень хороший шаг со стороны ЦСКА. Клуб испытывает трудности с финансами, а форвард адаптирован к нашей лиге. В прошлом сезоне он показал класс: может и вверху побороться, и внизу сыграть, придержать мяч и отдать пас. И, самое главное, забивает! Вообще непонятно, почему такой форвард оказался никому не нужен в Премьер-лиге», — считает Масалитин.

21-летний Гуарирапа перебрался в «Сочи» зимой этого года и за десять игр в весенней части РПЛ отметился восемью забитыми мячами, но покинул элитный дивизион вместе со своей командой. В данный момент на его счету один гол в Первой лиге в девяти проведенных играх.

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