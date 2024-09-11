Главу World Athletics Коу могут не допустить к выборам президента МОК

Комиссия по этике Международного олимпийского комитета (МОК) может не одобрить заявку президента Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьяна Коу в качестве кандидата на пост главы организации, передает Inside the Games.

В соответствии с Олимпийской хартией, глава МОК должен быть членом организации на момент избрания и в течение всего срока пребывания на посту президента.

Также отмечается, что член МОК, достигший предельного возраста 70 лет теряет членство в организации, если он не будет предложен исполкомом и избран на новый четырехлетний срок сессией МОК. Такое переизбрание возможно только один раз.

Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года. Действующим главой организации является Томас Бах. На этом посту он сменил Жака Рогге. Бах стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

Ранее депутат Николай Валуев заявил, что Бах еще может пойти на выборы президента МОК.