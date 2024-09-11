Стало известно, обсуждался ли вопрос включения клуба из Азербайджана в КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что не обсуждал с министром спорта России Михаилом Дегтяревым включение команды из Азербайджана в лигу, передает РИА Новости.

«Мы не общались по этому поводу с Дегтяревым. Лига смотрит на расширение в разные дружественные для России страны. Это надо прорабатывать детально», — сказал Морозов.

Действующий чемпион КХЛ — магнитогорский «Металлург». В финале плей-офф он одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом». «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

В стартовом матче сезона команда из Ярославля обыграла «Металлург» со счетом 3:2 и выиграла Кубок Открытия.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее бывший хоккеист заявил, что Россию не допустят на Олимпиаду-2026.