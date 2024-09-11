Футбольный эксперт: все видели лишний вес Джикии

Футбольный эксперт Александр Гришин объяснил, почему бывший капитан московского «Спартака» Георгий Джикия не может найти себе новый клуб, указав на лишний вес футболиста, передает «Чемпионат».

«Кажется, что у Георгия просто нет предложений. Джикия последний год вообще не играл. А также все видели, что у Джикии последние год-полтора был лишний вес», — сказал Гришин.

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский «Спартак» и не отметился в них голами и голевыми передачами. Сам футболист признался, что его точно не стоит ждать в Медиалиге, охарактеризовав свое вероятное появление там словом «невозможно».

Ранее Джикии предрекли забвение.