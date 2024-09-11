Гендиректор РУСАДА о деле Валиевой: мы сделали определенные выводы

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация сделала ряд выводов после дела фигуристки Камилы Валиевой, передает ТАСС.

«Вопрос по делу Камилы Валиевой для РУСАДА я считаю закрытым. Мы сделали ряд выводов. Это был очень показательный пример», — сказала Логинова.

Логинова отметила, что РУСАДА разработало все необходимые ресурсы для работы со спортсменами всех уровней, но должна быть инициатива от федерации, от самих спортсменов и их окружения.

7 февраля 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Валиева рассказала, чему ее научило фигурное катание.