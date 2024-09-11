Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ротенберг вышел из состава совета директоров КХЛ

Председатель правления ФХР Ротенберг вышел из состава совета директоров КХЛ

close
Global Look Press

Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг и генеральный директор организации Дмитрий Курбатов не вошли в состав совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон-2024/25. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Председателем совета директоров остался Геннадий Тимченко. В состав совета директоров вошел новый гендиректор новосибирской «Сибири» Лев Крутохвостов, который сменил в новосибирском клубе Кирилла Фастовского.

Действующий чемпион КХЛ — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

В стартовом матче сезона команда из Ярославля обыграла «Металлург» со счетом 3:2 и выиграла Кубок Открытия.

Ранее американский новичок «Авангарда» назвал арену в Омске одной из лучших в мире.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами