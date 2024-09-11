Ротенберг вышел из состава совета директоров КХЛ

Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг и генеральный директор организации Дмитрий Курбатов не вошли в состав совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон-2024/25. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Председателем совета директоров остался Геннадий Тимченко. В состав совета директоров вошел новый гендиректор новосибирской «Сибири» Лев Крутохвостов, который сменил в новосибирском клубе Кирилла Фастовского.

Действующий чемпион КХЛ — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

В стартовом матче сезона команда из Ярославля обыграла «Металлург» со счетом 3:2 и выиграла Кубок Открытия.

Ранее американский новичок «Авангарда» назвал арену в Омске одной из лучших в мире.