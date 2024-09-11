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Карпин коротко описал поездку сборной России во Вьетнам

Карпин тремя словами описал поездку сборной России во Вьетнам

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин тремя словами описал поездку команды на товарищеские матчи во Вьетнам. Его слова приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Жара. Духота. Тайфун», — сказал Карпин.

Известно, что в общей сложности поездка заняла 43 часа. Эксперты заявляли, что поездка во Вьетнам повлияет на физическое состояние футболистов сборной России.

5 сентября матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яга».

Ранее экс-тренер призвал не сетовать на отмену матча с Таиландом.

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