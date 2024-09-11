Тарасова осталась недовольна датой захоронения Протопопова и Белоусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова удивлена датой захоронения двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Слова специалиста приводит РБК Спорт.

«Я поражена. Нужно было состыковать церемонию захоронения с тем, когда большинство мира фигурного катания сможет присутствовать», — заявила Тарасова.

Прах Белоусовой и Протопопова захоронят на Волковском кладбище Санкт-Петербурга 11 сентября. С 10 по 12 сентября в Новогорске пройдут закрытые предсезонные прокаты фигуристов, а сразу после них — контрольные прокаты сборной России.

Белоусова и Протопопов стали олимпийскими чемпионами на Играх в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара четырежды подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и Европы (1965-1968), а также трижды завоевывала серебро на чемпионатах мира и четырежды на чемпионатах Европы.

Ранее стали известны подробности смерти фигуриста Протопопова.