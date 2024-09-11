Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тарасова осталась недовольна датой захоронения Протопопова и Белоусовой

Тарасова выразила недовольство датой захоронения Протопопова и Белоусовой

close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова удивлена датой захоронения двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Слова специалиста приводит РБК Спорт.

«Я поражена. Нужно было состыковать церемонию захоронения с тем, когда большинство мира фигурного катания сможет присутствовать», — заявила Тарасова.

Прах Белоусовой и Протопопова захоронят на Волковском кладбище Санкт-Петербурга 11 сентября. С 10 по 12 сентября в Новогорске пройдут закрытые предсезонные прокаты фигуристов, а сразу после них — контрольные прокаты сборной России.

Белоусова и Протопопов стали олимпийскими чемпионами на Играх в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара четырежды подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и Европы (1965-1968), а также трижды завоевывала серебро на чемпионатах мира и четырежды на чемпионатах Европы.

Ранее стали известны подробности смерти фигуриста Протопопова.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами