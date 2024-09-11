Бывший тренер рассказал, почему Медведев проиграл Синнеру на US Open

Заслуженный тренер России Борис Собкин рассказал, почему россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале US Open. Его слова приводит «Советский спорт».

«Даня еще участвовал в Олимпиаде. Из-за этого он плохо провёл «Мастерсы» и на US Open был не в лучшей форме. Играли они не блестяще, но Олимпиада сыграла в пользу итальянца», — заявил Собкин.

Встреча Медведева и Синнера продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4

В финале представитель Италии оказался сильнее американца Тейлора Фритца. Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 7:5.

Синнер — победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024, победитель 16 турниров ATP (из них 15 в одиночном разряде).

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Ранее Синнер рассказал, кому посвятил победу на US Open.