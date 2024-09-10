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Украина проиграла Чехии в матче Лиги наций

Сборная Чехии переиграла команду Украины в матче Лиги наций

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David W Cerny/REUTERS

Сборная Чехии одолела национальную команду Украины в матче второго тура группового этапа Лиги наций.

Встреча состоялась на стадионе «Фортуна Арена» в Праге и завершилась с результатом 3:2.

Чехия открыла счет в матче: на 21-й минуте отличился Павел Шульц, ему ассистировал Вацлав Черны. Украина сравняла на 37-й минуте: гол оформил Владислав Ванат с передачи Николая Шапаренко. На второй компенсированной ко второму тайму минуте Шульц оформил дубль. На 80-й минуте чех Томаш Соучек реализовал пенальти, а через четыре минуты Георгий Судаков с передачи Виктора Цыганкова отыграл один мяч.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Сборные Чехии и Украины выступают в Лиге B в группе 1 вместе национальными командами Грузии и Албании. В первом туре чешские футболисты потерпели поражение от соперников из Грузии. Встреча завершилась со счетом 1:4. Украинская команда также проиграла, поединок с Албанией завершился со счетом 1:2.

В третьем туре группового этапа турнира сборная Чехии сразится с Албанией. Игра состоится 11 октября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 21:45 по московскому времени. Украина в этот же день проведет поединок против грузинских футболистов. Этот матч начнется также в 21:45 мск.

Ранее Италия одержала вторую победу подряд в Лиге Наций.

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