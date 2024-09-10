Переход Миранчука в «Сьон» связали с комплексами

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко связал переход российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон» с тем фактом, что его брат-близнец Алексей Миранчук уже несколько лет играет в иностранных клубах. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Думаю, что тут комплексы. Брат уехал — и мне надо уехать. Пофигу куда, лишь бы уехать. Думаю, это семейное соперничество на уровне психологии», — сказал Червиченко.

Российский футболист подписал контракт с швейцарским клубом в качестве свободного агента. Его контракт с московским «Локомотивом» истек летом 2024 года, и Миранчук отказался его продлевать. Полузащитник получил в «Сьоне» десятый номер и может дебютировать за новую команду 13 сентября — в матче Кубка Швейцарии против «Ювентус Цюрих».

Журналист Иван Карпов ранее в своем Telegram-канале сообщил, что российский футболист в швейцарском клубе будет зарабатывать €1,5 млн в год. Это предложение от «Сьона» для Миранчука стало вторым. Первый раз швейцарский клуб предложил Миранчуку зарплату в 800 тыс., что не устроило футболиста. «Чемпионат.com» сообщил, что зарплата игрока составит €1,2 млн в год.

В составе московского «Локомотива» Миранчук сумел одержать победу в Российской премьер-лиге и трижды стать обладателем Кубка страны.

Ранее в «Сьоне» рассказали, чего ждут от Миранчука.