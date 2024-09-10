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РФС подтвердил, что российский арбитр обслужит матч команды Роналду

В РФС заявили, что бригада Карасева отработает на матче «Аль-Насра» с Роналду

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что российский арбитр Сергей Карасев обслужит матч третьего тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром», за который выступает португалец Криштиану Роналду, и «Аль-Ахли». Заявление приводит ТАСС.

«Сергей Карасев приглашен в Саудовскую Аравию обслуживать матч национального чемпионата между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли», который состоится 13 сентября», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Встреча состоится 13 сентября. Свисток арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Российские клубы с февраля 2022 года не принимали участие в еврокубках, а сборная России последний раз играла в отборе к чемпионату мира — 2022.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Роналду перечислил игроков, которые способны выиграть «Золотой мяч».

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