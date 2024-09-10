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Переход Миранчука в «Сьон» назвали форс-мажором

Агент Орещук назвал форс-мажором переход Миранчука в «Сьон»

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FCSion/X (ранее Twitter)

Агент Роман Орещук заявил, что российский полузащитник Антон Миранчук будет получать в швейцарском «Сьоне» в два раза меньше, чем мог бы, если бы согласился на предложение московского «Локомотива» о заключении нового контракта. Его слова приводит RT.

«Просто был уверен, что останется в РПЛ на хороших условиях или отправится в иностранное первенство на более выгодные. В итоге на флажке, перед самым закрытием окна пришлось соглашаться на предложение «Сьона», чтобы не оставаться без работы до января. Это форс-мажор», — заявил Орещук.

Российский футболист подписал контракт с швейцарским клубом в качестве свободного агента. Его контракт с московским «Локомотивом» истек летом 2024 года, и Миранчук отказался его продлевать. Полузащитник получил в «Сьоне» десятый номер и может дебютировать за новую команду 13 сентября — в матче Кубка Швейцарии против «Ювентус Цюрих».

Журналист Иван Карпов ранее в своем Telegram-канале сообщил, что российский футболист в швейцарском клубе будет зарабатывать €1,5 млн в год. Это предложение от «Сьона» для Миранчука стало вторым. Первый раз швейцарский клуб предложил Миранчуку зарплату в 800 тыс., что не устроило футболиста. «Чемпионат.com» сообщил, что зарплата игрока составит €1,2 млн в год.

В составе московского «Локомотива» Миранчук сумел одержать победу в Российской премьер-лиге и трижды стать обладателем Кубка страны.

Ранее в «Сьоне» рассказали, чего ждут от Антона Миранчука.

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