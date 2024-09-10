Легенда ЦСКА назвал игру футболиста «Спартака» безобразием

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов не заслуживает вызова в национальную команду.

По его словам, в товарищеской игре против сборной Вьетнама спартаковец проявил себя слабо.

«Во Вьетнаме он себя безобразно показал, просто безобразно. Против такой команды слабой он так себя показал. Он задерживал игрока, которому проиграл борьбу — руками, ногами, чем он только его не хватал. Противно было смотреть на эту ситуацию, просто противно. Я бы его сразу выгнал из команды. Если ты проигрываешь, ты проигрывай достойно. А потом делай вывод, почему проиграл. Что ж ты нарушаешь правила, да еще как», — заявил Пономарев.

5 сентября матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яга».

Ранее Владимир Пономарев заявил, что нападающий Александр Соболев загнется в «Зените».