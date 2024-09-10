«Не вижу смысла»: агент о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Известный агент Шуми Бабаев оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и отметил, что это обязательно произойдет. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Здесь же не только от него все зависит — многое исходит от команды, от партнеров. Не вижу смысла прям гнаться. Он за два сезона эту задачу выполнит. Произойдет это в новом сезоне или в следующем — не такая большая разница. Тут вопрос: насколько Овечкин этот рекорд Гретцки перекроет и какой будет конечный результат», — заявил Бабаев.

Новый сезон НХЛ стартует в начале октября.

Всего в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее американский хоккеист оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.