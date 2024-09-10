Экс-игрок «Спартака» заявил, что у Миранчука все получится в «Сьоне»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Самедов заявил, что у Антона Миранчука все получится в швейцарском «Сьоне», куда россиянин перешел в начале сентября, передает «Советский спорт».

«Отличный переход, поздравляю с этим Антона. Я не сомневаюсь, что у него все получится, если, опять же, не будет травм, чего и желаю», — сказал Самедов.

Российский футболист подписал контракт с швейцарским клубом в качестве свободного агента. Его контракт с московским «Локомотивом» истек летом 2024 года, и Миранчук отказался его продлевать.

Полузащитник получил в «Сьоне» десятый номер и может дебютировать за новую команду 13 сентября — в матче Кубка Швейцарии против «Ювентус Цюрих».

В составе московского «Локомотива» Миранчук сумел одержать победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) и трижды стать обладателем Кубка страны.

В чемпионате Швейцарии «Сьон» занимает шестое место.

Ранее Миранчука сравнили с Зиданом.