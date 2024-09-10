Семин: непонятно, почему Джикия не востребован в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не понимает, почему экс-футболист московского «Спартака» Георгий Джикия не востребован в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает РИА Новости.

«Является неожиданностью то, что Георгий Джикия не востребован клубами РПЛ. Неожиданно и то, что нашими командами не был задействован Антон Миранчук. Мне это непонятно», — сказал Семин.

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский «Спартак» и не отметился в них голами и голевыми передачами. Сам футболист признался, что его точно не стоит ждать в Медиалиге, охарактеризовав свое вероятное появление там словом «невозможно».

Ранее Джикия объяснил, почему находится без клуба.