Булыкин назвал клубы, которым бы пригодился Дзюба

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что форвард Артем Дзюба пригодился бы нижегородскому «Пари НН» или подмосковным «Химкам», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Комы бы пригодился Дзюба? Разве Дзюба не пригодился бы «Пари НН», «Химкам»? Да можно смело перечислить все команды с 7 по 16 места», — сказал Булыкин.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако пока о трансфере не объявлено.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. На его счету 160 голов.

Ранее стало известно, сколько времени осталось у Дзюбы на заключение контракта.