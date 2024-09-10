Дана Уайт рассказал, когда Конор Макгрегор выйдет в октагон

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил на YouTube-канале New York Post Sports, что ирландец Конор Макгрегор подерется в начале 2025 года.

«Конор подерется в начале следующего года. Остался ли у него голод до боев? Знаете, он очень богатый парень, у которого было много свободного времени. Скоро мы все узнаем», — сказал Уайт.

Также Дана Уайт назвал Конора большим спортсменом и хорошим другом.

«Это одна из крупнейших звезд спорта», — добавил глава UFC.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее Конор Макгрегор собрался баллотироваться в президенты Ирландии.