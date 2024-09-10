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Переход Миранчука в «Сьон» объяснили срывом

Экс-нападающий «Локомотива» Терехин объяснил срывом переход Миранчука в «Сьон»

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РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Терехин заявил, что переход российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон» являлся «крайним вариантом» и произошел по причине срыва другого, более выгодного трансфера. Слова Терехина приводит Legalbet.

«Наверное, Миранчук с агентом искали варианты, но кроме этого, ничего не появилось. Не знаю, было ли ошибкой не продлить контракт с «Локомотивом», но, наверное, «Сьон» — это крайний вариант. Возможно, изначально у них были варианты с более выгодными условиями, но сорвалось», — сказал Терехин.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истек в конце июня 2024 года, и футболист отказался его продлевать, поскольку хотел попробовать свои силы за границей.

Однако перейти в клуб из топ-чемпионата не удалось, и в сентябре 28-летний полузащитник на правах свободного агента подписал контракт со «Сьоном», где стал самым высокооплачиваемым игроком команды.

Президент «Сьона» Кристиан Константин сравнил Миранчука с Зинедином Зиданом и выразил радость от того, что россиянин присоединился к клубу.

«Может, Миранчук сейчас заиграет и уже зимой перейдет в другой клуб, — сказал Терехин. — Ничего страшного, что в следующем году ему 30. Люди и до 40 играют, если держат себя в тонусе».

Ранее Сычев раскрыл главную проблему «Локомотива».

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