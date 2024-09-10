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Андрееву назвали разочарованием на US Open

Теннисистка Петрова заявила, что разочарована выступлением Андреевой на US Open

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Susan Mullane/Reuters

Выступление 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате США (US Open) оказалось разочаровывающим. Об этом «Газете.Ru» заявила экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«Мирра Андреева немного разочаровала. Я думала, что она дойдет хотя бы до Иги Свентек, попробует против нее свои силы, но она вылетела во втором круге», — сказала Петрова.

В первом туре Андреева обыграла Марию Осорио-Серрано из Колумбии. Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6. Россиянка проиграла во втором раунде турнира 20-летней представительнице США Эшлин Крюгер. Встреча, продлившаяся 1 час 6 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:4 в пользу Крюгер.

Победительницей US Open в женском одиночном разряде стала белоруска Арина Соболенко. В финале она победила шестую ракетку турнира американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 7:5. В общей сложности теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты.

Соболенко в третий раз в карьере выиграла турнир Большого шлема. В 2023 и 2024 годах она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии. На Уимблдоне и «Ролан Гаррос» наивысшим достижением Соболенко является выход в 1/2 финала.

Ранее Петрова посетовала, что Медведев и Синнер не сошлись в финале US Open.

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