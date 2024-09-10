Бывший футболист заявил, что «Сьон» — промежуточный клуб в карьере Миранчука

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов считает, что швейцарский «Сьон» станет промежуточным клубом в карьере полузащитника Антона Миранчука. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«После того, как Антон не продлил контракт с «Локомотивом», были различные варианты. Наверняка, клубы РПЛ хотели заключить с ним контракт, но приоритет был — Европа. Думаю, что «Сьон» — ступенька для Миранчука. Его амбиции в том, чтобы шагнуть выше», — заявил Карнаухов.

9 сентября Миранчук подписал контракт со швейцарским «Сьоном». Контракт рассчитан до лета 2026 года. Футболист будет выступать в швейцарской команде под номером «10».

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом». При этом он мог найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук — воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке России и один раз в национальном Суперкубке.

Ранее в «Сьоне» рассказали, чего ждут от Антона Миранчука.