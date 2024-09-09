Бывший президент «Локомотива» оценила переход Миранчука в «Сьон»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила переход Антона Миранчука в швейцарский «Сьон». Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нетипичный выбор? Значит, другое не предлагали. «Сьон» лучше ПАОКа — в Швейцарии футбол не подъеме. Желаю Антону удачи», — заявила Смородская.

9 сентября Миранчук подписал контракт со швейцарским «Сьоном». Контракт рассчитан до лета 2026 года. Футболист будет выступать в швейцарской команде под номером «10».

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом». При этом он мог найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук – воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке России и один раз в национальном Суперкубке.

Ранее в «Сьоне» рассказали, чего ждут от Антона Миранчука.