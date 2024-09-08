Испания в меньшинстве разгромно обыграла Швейцарию в Лиге наций

Сборная Испании обыграла национальную команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась в швейцарском городе Ланси на стадионе «Стад де Женев», завершилась со счетом 4:1. Испания открыла счет на 4-й минуте игры: с передачи Ламила Ямаля отличился Хоселу. Через девять минут Фабиан Рубис забил второй гол испанской команды, на 77-й минуте футболист оформил дубль. Четвертый гол сборной Испании оформил Ферран Торрес. Единственный мяч швейцарской команды в этом поединке забил Зеки Амдуни с передачи Брила Эмболо.

Сборная Испании играла в меньшинстве с 20-й минуты, когда прямую красную карточку получил Робен Ле Норман.

Сборные Испании и Швейцарии выступают в Лиге А в группе 4 вместе с национальными командами Сербии и Дании. В первом туре испанские футболисты сыграли вничью с соперниками из Сербии, встреча завершилась со счетом 0:0. Швейцария проиграла датским футболистам со счетом 0:2.

В третьем туре группового этапа испанские футболисты сразятся с датчанами. Игра состоится 12 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Швейцария в тот же день сыграет с Сербией, их матч начнется также в 21:45 мск.

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