Мария Шарапова пришла на мужской финал US Open

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова посетила финал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом пишет «Чемпионат.com».

Российскую теннисистку заметили на трибуне.

В финале US Open сражаются итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фритц. В матче идет третий сет, первые две партии остались за представителем Италии 6:3, 6:4.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях шесть лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Марии, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

Ранее Шарапова показала тренировку двухлетнего сына на корте.