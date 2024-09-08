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Жена хоккеиста «Металлурга» подала на развод, обвинив мужа в многочисленных изменах

Жена игрока «Металлурга» Вовченко Яна обвинила его в многочисленных изменах

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Фото ХК «Металлург»

Яна Вовченко-Александрова, жена хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Даниила Вовченко, сообщила о разводе с супругом и опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), публично обратившись к спортсмену и обвинив его в многочисленных изменах.

«Пока я бегала по стройкам дома, пахала на работе по 12 часов, платила ипотеку за квартиру, оплачивала себе лизинг на машину, поддерживала и смотрела, чтоб ты просто не сторчался. Ты **** все что движется, выдавал в рот моим лучшим подругам, снимал проституток и жил свою лучшую жизнь», — написала она.

В отзыве на заявление о расторжении брака Вовченко-Александрова уточнила, что мотивом развода является именно измена. В своем посте в социальной сети женщина также указала, что в браке они состояли два года, и отметила, что спортсмен пытается переписать имущество на свою мать, чтобы ничего не оставить экс-супруге.

Вовченко 28 лет, он выступает за «Металлург» с 2023 года.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее в «Металлурге» сообщили о состоянии здоровья Вовченко.

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