«Не зря поехали»: в Госдуме высказались о выступлении россиян на Паралимпиаде

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова заявила, что российские атлеты, которые поехали на летние Паралимпийские игры — 2024 в Париж, большие молодцы. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно, они не зря поехали на Игры. Не думаю, что в нашей стране их будут за это осуждать. Да, они наши ребята, но отправились на Игры как индивидуальные спортсмены. Им там тоже было непросто. Я бы не смогла сказать паралимпийцам, что поехать в Париж было ошибкой. Это же паралимпийцы», — заявила Журова.

Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде, которая завершилась 8 августа. В активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее россияне выиграли шесть золотых медалей в первый день чемпионата мира по пляжному самбо.