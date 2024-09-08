Сборную России раскритиковали за поездку во Вьетнам

Защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев заявил, что национальная команда России не должна была ездить во Вьетнам ради товарищеских матчей. Его слова приводит РИА Новости.

«Только время потеряли и тренировочный процесс, наверное, испортили. Нужно было играть в России, где-нибудь в небольшом городке, собрать команды первой, второй и молодежной сборных», — заявил он.

5 сентября матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яга».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее поездку сборной России во Вьетнам назвали палкой о двух концах.