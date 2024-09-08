Алексей Ягудин о Трусовой: она может показать хороший результат на контрольных прокатах

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что Александра Трусова может показать хороший результат на контрольных прокатах сборной России, передает Sport24.

«Верю, что Трусова может показать хороший результат на контрольных прокатах. Все могут», — сказал Ягудин.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. В последний раз она выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Ранее Илья Авербух усомнился в возвращении Трусовой в профессиональный спорт.