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Плющев о допуске россиян на ОИ: многое будет решаться после определенных событий

Тренер Плющев о допуске на ОИ: бежать впереди паровоза совершенно незачем

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что сейчас преждевременно говорить о допуске российских хоккеистов на Олимпиаду 2026 года, передает «ВсеПроСпорт».

«Бежать впереди паровоза незачем. Надо посмотреть, как у нас завершатся дела на некоторых территориях. Многое будет решаться немного позже после определенных событий», — сказал Плющев.

Зимняя Олимпиада должна состояться в феврале 2026 года в Милане. Международная федерация хоккея (IIHF) примет решение по поводу допуска россиян на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025 года.

На прошлой зимней Олимпиаде, которая прошла в 2022 году в китайском Пекине, россияне участвовали под нейтральным флагом. Хоккейная сборная России дошла до финала, где уступила Финляндии. Игроки из НХЛ не были отпущены на Игры из-за того, что турнир не стал прерывать регулярный чемпионат. В 2026 году игроки НХЛ примут участие в олимпийском турнире.

Ранее Александр Якушев заявил, что Россию не допустят на Олимпиаду-2026.

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Хоккей. Сборная России
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