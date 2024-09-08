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Лукашенко поздравил Соболенко на US Open

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил теннисистку Соболенко на US Open

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате США (US Open). Слова Лукашенко передает Telegram-канал «Пул первого».

«Где бы ни проходили соревнования, уверен, ты ощущаешь энергию и горячую поддержку родных болельщиков. Желаю крепкого здоровья и новых побед», — заявил Лукашенко.

Соболенко победила шестую ракетку турнира Джессику Пегулу со счетом 7:5, 7:5. В общей сложности теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты.

Соболенко в третий раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 и 2024 годах она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии.

На Уимблдоне и Ролан Гаррос наивысшим достижением Соболенко является выход в 1/2 финала.

В финале US Open в мужском одиночном разряде сыграют итальянец Янник Синнер и представитель США Тейлор Фриц. Встреча состоится 8 сентября. Спортсмены выйдут на корт в 21:00 по московскому времени

Ранее стало известно, как допинг-скандал повлиял на победу Синнера над Медведевым.

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