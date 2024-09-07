Российская спортсменка ответила на вопрос, стоило ли ехать на Паралимпиаду

Российская легкоатлетка Анастасия Соловьева заявила, что россияне, поехавшие на Паралимпиаду-2024 в Париж, поступили правильно. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Конечно, стоило, это непередаваемые ощущения и эмоции. Однозначно стоило ехать бороться и доказывать, что мы всё можем», — заявила Соловьева.

27-летняя спортсменка стала седьмой на дистанции 200 метров и шестой на дистанции 400 метров.

На данный момент сборная России завоевала 64 награды: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. Всего в столице Франции выступают 88 российских паралимпийцев. Игры продлятся до 8 сентября.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете. Российские спортсмены не участвовали в церемониях открытия, однако оргкомитет Паралимпиады в Париже пригласил российских и белорусских спортсменов на церемонию закрытия.

Ранее российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла вторую золотую медаль Паралимпиады-2024.