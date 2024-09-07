Футболист «Химок» оценил возможность подписания Промеса

Российский полузащитник «Химок» Денис Глушаков выразил мнение, что нидерландский полузащитник в России перейдет только в московский «Спартак». Слова футболиста приводит Sport24.

«Думаю, что Квинси не пойдет в «Химки». В России он пойдет будет только в «Спартаке»», — заявил Глушаков.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

Ранее в ОАЭ рассказали, может ли Промес вернуться в «Спартак».