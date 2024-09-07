Бывший футболист назвал проблему, с которой столкнется Россия при переходе в Азию

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов рассказал о проблеме, с которой может столкнуться сборная России в случае перехода в Азию. Слова экс-игрока приводит «Спорт-Экспресс».

«Не стоит переходить в Азию, остается ждать, пока нас допустят. Наверное, играть в таких условиях, как были с Вьетнамом, играть можно, но надо привыкнуть. Но представьте, что такие перелеты по девять часов будут всегда», — заявил Семшов.

У сборной России в сентябре было запланировано два товарищеских матча в Ханое — против команд Вьетнама и Таиланда. Вьетнамскую сборную подопечные Валерия Карпина 5 сентября разгромили со счетом 3:0. Вторая же игра была отменена из-за тайфуна.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и генеральный секретарь Максим Митрофанов не исключали, что уже осенью сборную России могут допустить до участия в официальных матчах.

Ранее экс-тренер заявил, что работа Валерия Карпина в сборной видна.