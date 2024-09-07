Российская пловчиха заявила, что намерена совершенствоваться после Паралимпиады-2024

Российская пловчиха Виктория Ищиулова заявила, что довольна своими результатами на Паралимпиаде-2024 в Париже. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Результатами не расстроена. Была готова ко всему, понимала, что не всегда получится побеждать. Таи обогнать получилось, а Джессику до сих пор не удается. Лонг берет опытом. Ничего не поделать пока, буду совершенствоваться, тренироваться», — заявила Ищиулова.

На Паралимпиаде — 2024 россиянка завоевала медали на всех пяти дистанциях, в которых принимала участие — три серебряных и две бронзовых.

На данный момент сборная России завоевала 62 награды: 18 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. Всего в столице Франции выступают 88 российских паралимпийцев. Игры продлятся до 8 сентября.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете. Российские спортсмены не участвовали в церемониях открытия, однако оргкомитет Паралимпиады в Париже пригласил российских и белорусских спортсменов на церемонию закрытия.

Ранее российским паралимпийцам не подарили телефоны от спонсора Игр‑2024.