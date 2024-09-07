Сборная Китая досрочно выиграла шестую Паралимпиаду подряд

Сборная Китая досрочно победила на Паралимпиаде-2024.

В активе китайцев 196 медалей: 86 золотых, 65 серебряных, 45 бронзовых. На втором месте сборная Великобритании с 107 наградами (45-36-26), но они потеряли математическую возможность забраться на первую строчку.

Китай стал лучшим на шестых Играх подряд — они не проигрывают с 2004 года.

Российские спортсмены на Паралимпиаде-2024 завоевали уже 59 наград: 17 золотых, 20 серебряных и 22 бронзовую. Всего в столице Франции выступают 88 российских паралимпийцев. Игры продлятся до 8 сентября.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете. Российские спортсмены не участвовали в церемониях открытия, однако оргкомитет Паралимпиады в Париже пригласил российских и белорусских спортсменов на церемонию закрытия.

Ранее российским паралимпийцам не подарили телефоны от спонсора Игр‑2024.