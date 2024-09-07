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Российский чемпион Паралимпиады заявил о желании попробовать себя в триатлоне

Российский паралимпиец Калина заявил о желании принять участие в триатлоне

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Илья Питалев/РИА Новости

Семикратный чемпион Паралимпийских игр в плавании россиянин Андрей Калина рассказал о том, что хочет принять участие в соревнованиях по триатлону. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Есть команда, участвуем в коммерческих стартах, но там каждый на своем этапе. В следующем году хочу выполнить все сам — мне это интересно, — сказал Калина.

Российские спортсмены на Паралимпийских играх — 2024 завоевали уже 58 наград: 17 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовую. Всего в столице Франции выступают 88 российских паралимпийцев. Игры продлятся до 8 сентября.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не участвовали в церемониях открытия, однако оргкомитет Паралимпиады в Париже пригласил российских и белорусских спортсменов на церемонию закрытия.

Ранее стало известно, сколько атлеты получат за золото Паралимпиады-2024.

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