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Ветеран «Спартака»: футболисты сборной России могут на равных играть с любой командой

Тренер Гладилин назвал высоким качество исполнителей в сборной России

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Ряд игроков сборной России в оптимальных кондициях может помогать национальной команде на равных соперничать с любым оппонентом. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Пока не было показательных ситуаций, чтобы оценивать готовность команды к официальным играм. Но у нас есть группа футболистов, которые, если будут живы-здоровы, могут выходить играть на равных с любой сборной Европы и мира и никому не уступят. Качество исполнителей у нас в сборной достаточно высокое», — сказал Гладилин.

У сборной России в сентябре было запланировано два товарищеских матча в Ханое — против команд Вьетнама и Таиланда. Вьетнамскую сборную подопечные Валерия Карпина 5 сентября разгромили со счетом 3:0. Вторая же игра была отменена из-за тайфуна.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и генеральный секретарь Максим Митрофанов не исключали, что уже осенью сборную России могут допустить до участия в официальных матчах.

Ранее тренер Игнатьев заявил, что работа Карпина в сборной видна.

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