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«Должны сидеть за колючей проволокой»: украинская атлетка о России на Паралимпиаде

Украинская бегунья Данилина: россияне должны сидеть за колючей проволокой

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Depositphotos

Украинка Людмила Данилина, завоевавшая серебро на Паралимпийских играх в Париже в забеге на 1500 метров в классе Т20, резко раскритиковала президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса из-за того, что он допустил участие российских паралимпийцев. Ее слова приводят украинские СМИ.

«Этот человек не имеет права занимать этот пост. Потому что его слова, что спорт для всех — это неправильные слова. Спорт вообще не должен быть для россиян, они должны сидеть за колючей проволокой. Они все поддерживают своего президента, нам смеются за спиной, потому что мы ничего не можем сделать, иначе нас дисквалифицируют», — заявила она.

Российские спортсмены на Паралимпийских играх — 2024 завоевали уже 58 наград: 17 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовую. Всего в столице Франции выступают 88 российских паралимпийцев. Игры продлятся до 8 сентября.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не участвовали в церемониях открытия, однако оргкомитет Паралимпиады в Париже пригласил российских и белорусских спортсменов на церемонию закрытия.

Ранее российский бегун выиграл второе золото Паралимпиады.

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