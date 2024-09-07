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«Нет гарантий»: стало известно, почему Россия отказалась от переноса игры с Таиландом

Генсек РФС Митрофанов объяснил отказ от переноса матча России и Таиланда

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов объяснил, почему сборная России отказалась от идеи переноса товарищеского матча с Таиландом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Вьетнамцы предлагали перенести игру на завтра, но, во-первых, нет никаких гарантий по прогнозу погоды, а во-вторых, если сборная задержится в Ханое еще на день, то процесс обратной акклиматизации по возвращению в Россию может занять какое-то время. Это может помешать футболистам сыграть матчи нашего чемпионата», — заявил он.

Игра должна была состояться 7 сентября во вьетнамском Ханое в 16:00 по московскому времени. Ранее Российский футбольный союз объявил об отмене матча из-за урагана.

Накануне МЧС Вьетнама предупредило жителей о надвигающемся урагане в городе Ханой. Ожидается, что этот тайфун должен стать самым сильным за последние несколько лет.

5 сентября сборная России сыграла товарищеский матч с Вьетнамом. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее стало известно, когда сборная России вернется из Вьетнама.

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