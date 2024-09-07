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«Он слишком хороший»: соперник Синнера на US Open раскрыл его слабость

Теннисист Дрэйпер о слабостях Синнера: может, он слишком хороший

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Yves Herman/Reuters

Британский теннисист Джек Дрэйпер после поражения от итальянца Янника Синнера в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open) иронично ответил на вопрос о слабостях первой ракетки мира. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Какая у него слабость? У него их не так много. Одна. Не знаю. Может, он слишком хороший», — сказал Дрэйпер.

Встреча продолжалась 3 часа 3 минуты и завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу Синнера, который занимает первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В главном матче турнира итальянский теннисист сыграет с американцем Тейлором Фрицем. Таким образом, Синнер станет первым представителем Италии, который сыграет в финале Открытого чемпионата США.

В четвертьфинале Янник Синнер победил российского теннисиста Даниила Медведева в четырех сетах со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

US Open проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.

Ранее Анна Калинская поддержала Синнера в полуфинале US Open.

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